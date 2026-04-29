Seedorf smonta il calcio di PSG-Bayern con un discorso virale | Chiedete ai portieri se sono felici
Clarence Seedorf ha commentato in modo diretto la partita di Champions tra PSG e Bayern, criticando l’assenza di equilibrio e attenzione alla fase difensiva. L’ex calciatore ha invitato a chiedere ai portieri se sono soddisfatti delle occasioni concesse durante la gara, sottolineando come lo spettacolo in campo non abbia rispettato le aspettative di un match equilibrato e ben gestito. La sua riflessione ha suscitato attenzione sui social.
Clarence Seedorf va controtendenza rispetto allo spettacolo offerto da PSG-Bayern in Champions. Per l'ex Milan non c'è stato equilibrio e cura della fase difensiva: "Chiedete ai portieri se sono felici".🔗 Leggi su Fanpage.it
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