Seedorf smonta il calcio di PSG-Bayern con un discorso virale | Chiedete ai portieri se sono felici

Clarence Seedorf ha commentato in modo diretto la partita di Champions tra PSG e Bayern, criticando l’assenza di equilibrio e attenzione alla fase difensiva. L’ex calciatore ha invitato a chiedere ai portieri se sono soddisfatti delle occasioni concesse durante la gara, sottolineando come lo spettacolo in campo non abbia rispettato le aspettative di un match equilibrato e ben gestito. La sua riflessione ha suscitato attenzione sui social.