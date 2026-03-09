Chiedete aiuto non dovete avere paura di parlare | uccisa dal compagno parla il figlio della vittima

Un uomo è stato arrestato dopo aver ucciso la compagna, una donna di 59 anni, che stava cercando una nuova abitazione. La relazione tra i due, durata circa quindici anni, si era fatta difficile prima dell’episodio violento. Il figlio della vittima ha parlato pubblicamente, invitando a chiedere aiuto e a non aver paura di parlare.

Perugia, 9 marzo 2026 – Stefania Terrosi aveva 59 anni e stava cercando una casa dove trasferirsi. La relazione con Antonio Iacobellis, lunga una quindicina di anni, si era deteriorata. Lei voleva andarsene. Il figlio Andrea e non solo, l’avrebbero esortata più volte a lasciare l’abitazione di via Sardegna, a Po’ Bandino. Ma la donna non ha fatto in tempo a andar via. Il 29 novembre dell’anno scorso l’ex sottoufficiale dell’Aeronautica Militare l’ha colpita al petto con una pistola, poi si è tolto la vita. Ieri, nel giorno dell’8 marzo, il figlio di Stefania ha lanciato un appello a tutti, affinchè tragedie come quella che ha dovuto vivere lui non si ripetano più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

8 MARZO | "Chiedete aiuto, non abbiate paura di parlare. La violenza non è solo quella fisica": nel giorno dell'8 marzo Andrea Caiella, 32 anni, affida all'ANSA il suo appello contro la violenza di genere. Nel novembre scorso ha perso la madre, Stefania Terros - facebook.com facebook

