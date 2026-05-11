Chicchi di futuro | riso risate e bontà | attività di educazione alimentare per studenti
Domani mattina, presso l’Istituto comprensivo statale “Casale” di Brindisi, si svolgerà l’evento “Chicchi di Futuro: Riso, risate e bontà”, organizzato in occasione della IV Giornata della Ristorazione da parte di una confederazione di categoria locale. L’iniziativa, che andrà avanti dalle 9 alle 12, è rivolta agli studenti e prevede attività di educazione alimentare focalizzate sul consumo di riso, con momenti di gioco e degustazioni.
BRINDISI - In occasione della IV Giornata della Ristorazione organizzata da FipeConfcommercio Brindisi – domani, martedì 12 maggio 2026, dalle ore 9 alle ore 12, si terrà presso l’Istituto comprensivo statale “Casale” - plesso Calò - di Brindisi l’evento “Chicchi di Futuro: Riso, risate e bontà”.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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