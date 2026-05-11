Chicchi di futuro | riso risate e bontà | attività di educazione alimentare per studenti

Domani mattina, presso l’Istituto comprensivo statale “Casale” di Brindisi, si svolgerà l’evento “Chicchi di Futuro: Riso, risate e bontà”, organizzato in occasione della IV Giornata della Ristorazione da parte di una confederazione di categoria locale. L’iniziativa, che andrà avanti dalle 9 alle 12, è rivolta agli studenti e prevede attività di educazione alimentare focalizzate sul consumo di riso, con momenti di gioco e degustazioni.

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