In un istituto di Monza è stato presentato il toolkit didattico “Move-Eat Better” sviluppato dalla Fondazione Valter Longo. Il progetto fa parte del programma Gen26 di Milano Cortina 2026 ed è rivolto agli studenti, con l’obiettivo di promuovere l’educazione alimentare e l’attività fisica nelle scuole. L’iniziativa mira a integrare aspetti di benessere tra le materie scolastiche.

All’ istituto Mapelli di Monza presentato il toolkit didattico “ Move-Eat Better ” di Fondazione Valter Longo, realizzato nell’ambito del programma Gen26 di Milano Cortina 2026. Uno strumento strategico per la salute delle nuove generazioni, presentato a un centinaio di ragazzi del liceo sportivo. È un percorso educativo gratuito pensato per scuole e famiglie, che unisce nutrizione, attività fisica e valori dello sport in un approccio integrato al benessere. Testimonial d’eccezione Martina Caironi, atleta paralimpica, rappresentante di Legacy Specialist di Fondazione Milano Cortina 2026. "La giusta nutrizione ha influenzato profondamente le mie prestazioni - racconta l’atleta -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tra educazione alimentare e sport. Gli studenti a scuola di benessere

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