Il riso più costoso al mondo è artigianale e ha i chicchi lucidi come diamanti
Il riso più costoso al mondo è prodotto artigianalmente e si distingue per i chicchi lucidi che ricordano diamanti. Una scatola di questo riso può arrivare a costare quasi 100 euro. Chi lo produce utilizza metodi tradizionali e cura particolare nella lavorazione, rendendo il prodotto unico nel suo genere.
Sareste disposti a spendere quasi 100 euro per una scatola di riso? Ecco qual è il riso più costoso al mondo e per quale motivo vale tanto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
