Il riso più costoso al mondo è artigianale e ha i chicchi lucidi come diamanti

Il riso più costoso al mondo è prodotto artigianalmente e si distingue per i chicchi lucidi che ricordano diamanti. Una scatola di questo riso può arrivare a costare quasi 100 euro. Chi lo produce utilizza metodi tradizionali e cura particolare nella lavorazione, rendendo il prodotto unico nel suo genere.