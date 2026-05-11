Gli investigatori hanno concluso le indagini sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco, chiudendo il fascicolo riguardante Andrea Sempio, ritenuto l’autore materiale dell’omicidio. Durante la ricostruzione, Chiara non ha mai fatto riferimento a Sempio. Nel corso delle analisi, sono state trovate due nuove impronte, mentre la versione di Stasi è stata presentata agli investigatori, lasciando inalterate le posizioni sui principali punti del caso.

La nuova indagine sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco è stata chiusa dagli investigatori o, per lo meno, è stato chiuso il fascicolo relativo alle indagini su Andrea Sempio, considerato l’autore materiale dell’omicidio. Tutti gli atti prodotti dalla procura devono ancora essere svelati, per ora è stata resa nota solamente l’informativa finale dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, circa 300 pagine in cui sono raccolti in modo riassuntivo tutti gli elementi emersi a carico dell’indagato. Tra le pagine viene fatto cenno della rilevazione di impronte a “C rovesciata” lasciate in più punti, compatibili con l’appoggio dell’arma, ma anche quella che sembra l’ impronta di una mano impressa col sangue: i palmi della vittima erano puliti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Chiara non ha mai parlato di Sempio". La versione di Stasi agli investigatori. E spuntano due nuove impronte

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