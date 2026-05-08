I nuovi audio di Sempio con l’insulto a Chiara Poggi e il sangue in casa | Quando sono andato io… Le frasi su Stasi e la versione dei carabinieri

Nuove registrazioni audio rivelano insulti rivolti a Chiara Poggi e dettagli sulla presenza di sangue in casa, con le frasi “Quando sono andato io…”. Le intercettazioni ambientali, una seconda e una terza, sembrano rafforzare le accuse contro Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per l’omicidio della giovane. Sono state ascoltate anche le dichiarazioni dei carabinieri e le frasi riferite a Stasi, senza ulteriori commenti.

Una seconda e poi una terza intercettazione ambientale sembrano rafforzare il quadro accusatorio attorno ad Andrea Sempio, indagato dalla procura di Pavia per l’omicidio di Chiara Poggi. L’audio, captato dalla cimice degli inquirenti il 12 maggio 2025 mentre il 38enne si trovava da solo nella sua Panda, è contenuto in un’informativa del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano (squadra Omicidi) depositata agli atti e ora ricostruita dal Corriere della Sera. Secondo gli inquirenti, Sempio avrebbe ragionato ad alta voce sulla «presenza del sangue in casa Poggi in relazione agli elementi a carico (o meno) di Stasi». Sempio e la frase rabbiosa contro Chiara Poggi.🔗 Leggi su Open.online

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