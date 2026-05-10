Durante l'ultimo interrogatorio, Stefania Cappa ha riferito ai carabinieri di aver ricevuto da Chiara alcune conversazioni in cui si menzionavano dei video con Stasi. Questa dichiarazione si inserisce nel quadro delle indagini in corso sul delitto di Garlasco, senza ulteriori dettagli su contenuti o implicazioni. La testimonianza di Cappa rappresenta uno degli elementi raccolti dagli inquirenti in questa fase delle indagini.

“Lei mi parlò dei video con Stasi”: Stefania Cappa lo avrebbe detto ai carabinieri durante il suo ultimo interrogatorio nell'ambito delle nuove indagini del delitto di Garlasco. La cugina di Chiara Poggi a quasi vent'anni dal delitto di Garlasco chiamata dagli inquirenti come persona informata sui fatti è tornata su uno degli elementi che si sta rilevando sempre più importante e centrale nell'attività investigativa. Come ricostruito da La Repubblica, Cappa ha parlato della sua relazione con la cugina durante quell'estate del 2007: “Io quel periodo passavo circa un'oretta, o un'oretta e mezza, qualche pomeriggio durante la settimana a casa di Chiara – ha spiegato ai carabinieri – Le raccontavo i miei sogni, progetti e lei faceva lo stesso”.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Chiara mi parlò dei video", la versione di Stefania Cappa: cosa ha detto ai carabinieri

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