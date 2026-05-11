Chiara Ferragni prima foto social con il nuovo fidanzato

In occasione del suo 39esimo compleanno, una nota influencer ha condiviso sui social media la prima immagine che la ritrae insieme al nuovo compagno. La foto, pubblicata di recente, mostra i due insieme in un momento che sembra intimo e felice. La notizia ha attirato l’attenzione dei follower e dei media online, che hanno commentato l’evento e il cambio di stato sentimentale della protagonista.

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Chiara Ferragni ha scelto il giorno del suo 39esimo compleanno per mostrarsi per la prima volta accanto a José Hernandez, il manager colombiano con cui fa coppia da alcuni mesi. L’imprenditrice digitale ha festeggiato in una villa affacciata sul lago di Como insieme alle persone più care. Tra gli invitati c’erano anche le sorelle Valentina e Francesca. Come accade spesso, Chiara Ferragni ha pubblicato sui propri profili social alcuni momenti della giornata. Tra le immagini condivise compaiono un tuffo in piscina, il taglio della torta e il classico momento delle candeline.CLICCA E SEGUICI SU FACEBOOK A colpire maggiormente i fan è stato però uno scatto in particolare.🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Chiara Ferragni, prima foto social con il nuovo fidanzato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato. Notizie correlate Chiara Ferragni, la prima foto social con il fidanzato Josè HernandezDi Hernandez, per adesso, si sa abbastanza poco: di origini colombiane, lavorerebbe nel settore degli pneumatici e si sarebbe trasferito in Italia... Chiara Ferragni pubblica la prima foto con il nuovo fidanzato: l'amore ufficializzato alla festa di compleannoDopo diverse indiscrezioni e qualche immagine pubblicata sui magazine, ecco arrivare adesso direttamente dal profilo Instagram di Chiara Ferrgani la... Argomenti più discussi: Chiara Ferragni, la prima foto social con il fidanzato Josè Hernandez; Chiara Ferragni, prima foto social con il nuovo amore; Chiara Ferragni pubblica la prima foto con il nuovo fidanzato: l'amore ufficializzato alla festa di compleanno; Chiara Ferragni, prima foto social con il nuovo compagno Josè Hernandez. Chiara Ferragni, prima foto ufficiale con il nuovo compagno José Hernandez sul lago di Como milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… - x.com x.com Ma Chiara Ferragni si sta riprendendo? Cosa dicono i dati dello studio Cogit AI - Reddit reddit