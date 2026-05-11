Chi sono Maduzzi Paganetti | le due giovani italiane che affronteranno Errani Paolini al Foro

Da oasport.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani italiane, Maduzzi e Paganetti, si preparano ad affrontare Errani e Paolini nel torneo di doppio agli Internazionali d’Italia. La sfida si disputerà alla SuperTennis Arena, situata vicino allo Stadio del Nuoto. Le due coppie sono pronte a scendere in campo per questa prima partita del torneo di doppio, in un match che si svolgerà in una delle sedi principali dell’evento.

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Per Sara Errani e Jasmine Paolini sarà la SuperTennis Arena a bagnarne l’esordio nel torneo di doppio agli Internazionali d’Italia (ed è il termine giusto, visto che lo Stadio del Nuoto è a due passi). La caccia è a un tris consecutivo che al Foro Italico non è mai riuscito a nessuna coppia (semmai a qualche singola, ma con compagne diverse). Di fronte due giocatrici arrivate dalle prequalificazioni, vale a dire Gaia Maduzzi e Vittoria Paganetti. La prima, classe 2006, è attualmente numero 630 del mondo in singolare e 503 in doppio, e nell’anno in corso il suo miglior risultato è stato quello legato alla semifinale dell’ITF W35 di Santa Margherita di Pula, uno dei molti che si disputano da quelle parti.🔗 Leggi su Oasport.it

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