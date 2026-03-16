Graduatorie GPS 2026 | aggiornamento si chiude senza punti in più per servizio sostegno con titolo scuole di montagna piccole isole concorso PNRR3

Le graduatorie GPS 2026 si sono concluse senza l’aggiunta di punti per il servizio di sostegno con titolo, per le scuole di montagna e le piccole isole. La chiusura riguarda le graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728. La scadenza è arrivata oggi, segnando la fine di questa fase di aggiornamento.

Graduatorie GPS provinciali e di istituto per il biennio 202627 e 202728: si chiude oggi alle 23:59 la presentazione della domanda, che quest'anno si è rivelata particolarmente complessa, con modifiche apportate dopo l'apertura delle istanze, qualche passaggio non ancora chiarito e addirittura la possibilità di iscriversi con riserva senza neppure avere in atto una domanda in corso per percorso specializzazione o abilitazione, ma l'obiettivo di conseguirlo entro il 30 giugno 2026. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Graduatorie GPS 2026: servizio senza titolo non è aspecifico, non dà punteggio. Ma si può recuperare. La FAQ “storica”Graduatorie GPS per il biennio 202628: il Ministero dell'Istruzione e del Merito ripubblica una FAQ "storica", importante per capire ancora una volta... Graduatorie GPS 2026: sostituisco l’abilitazione in TAB3. Ecco come far comparire il nuovo titolo anche nella GPS sostegno. FAQ n. 84Graduatorie GPS 2026: sostituisco l'abilitazione già dichiarata come titolo di accesso con un'altra che mi dà un punteggio maggiore in TAB3. Una selezione di notizie su Graduatorie GPS 2026 aggiornamento si... Temi più discussi: Aggiornamento GPS 2026: ultimi giorni per la domanda che scade lunedì 16 marzo. Chiariamo alcuni dubbi ricorrenti; GPS scuola 2026/28: come compilare la domanda. Guida completa all’aggiornamento Graduatorie Provinciali per le Supplenze; Graduatorie GPS 2026: ultimi giorni per la compilazione della domanda. RISPOSTE AI QUESITI; Graduatorie GPS 2026: errori da evitare nella domanda. Graduatorie GPS 2026: pubblicata l’Ordinanza, ecco i requisiti e come fare domandaIl Ministero dell'istruzione ha pubblicato l'Ordinanza Ministeriale che regola l'aggiornamento delle Graduatorie GPS per le supplenze valide per il biennio 2026 - 2028. Ecco il testo dell'OM in pdf da ... ticonsiglio.com Graduatorie GPS 2026 per le supplenze: conterà solo il servizio inserito entro il 16 marzoGraduatorie supplenze GPS 2026: riepilogo della procedura per l'inserimento del servizio di insegnamento relativo all'a.s. 2025/26. orizzontescuola.it Volevo aprire una riflessione (amara) con voi. Com’è possibile che nelle graduatorie docenti un’abilitazione forense da Avvocato valga ZERO, mentre il servizio militare o il servizio civile regalano punti pesanti Con tutto il rispetto per chi ha servito lo Stato, m - facebook.com facebook Online le graduatorie di marzo 2026 per i bandi Home Care Premium – Assistenza domiciliare 2025/28 e Long Term Care - LTC 2025 - Ricoveri in residenze sanitarie assistenziali HCP: rb.gy/971wcs LTC: rb.gy/fndkru Inps Comunica x.com