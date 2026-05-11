Popyrin, avversario di Sinner nella recente partita a Roma, è un tennista australiano con una carriera caratterizzata da diversi incontri contro il giocatore italiano. Nella sua storia, ha affrontato Sinner in varie occasioni, registrando risultati alterni. Oltre al tennis, Popyrin nutre una passione per il calcio, condivisa con alcuni colleghi e amici. Dopo un avvio difficile del 2026, ha ottenuto una vittoria importante a Roma, che sembra avergli restituito fiducia.

Nel borsone imbarcato verso Roma, Alexei Popyrin ha imbarcato una lente di ingrandimento. Gli serviva per andare alla ricerca di nuove certezze e possibilmente di punti validi per risalire un ranking non esaltante. Prima degli Internazionali, l’australiano aveva raccolto solo 4 vittorie in tutto il 2026, di cui nessuna al di sopra dei tornei 500. Troppo poco. Al Foro Italico però ha battuto non uno, ma due colpi: prima ha estromesso Berrettini, poi ha regolato Mensik al terzo set. E ora, ai sedicesimi, l’ostacolo più duro: il quarto incrocio in carriera con Jannik Sinner. Fino allo scorso agosto, in vantaggio nei precedenti era l’australiano. Merito del 7-6 6-2 con cui, nel lontano 2021, aveva superato l’azzurro sulla terra rossa di Madrid.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi è Popyrin, l'avversario di Sinner: i precedenti e la passione condivisa per il calcio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Sinner-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

Jannik Sinner scopre l’avversario per il debutto a Madrid: c’è un francese con precedenti lontaniJannik Sinner affronterà Benjamin Bonzi al secondo turno del Masters 1000 di Madrid.

Argomenti più discussi: Per Sinner c'è Popyrin, l'australiano giramondo: nel 2021 vinse l'unico incrocio sul rosso; Popyrin, chi è l'avversario di Sinner nel terzo turno degli Internazionali di Roma; Popyrin, chi è l'avversario di Sinner a Roma; Chi è Popyrin, l'avversario di Sinner: i precedenti e la passione condivisa per il calcio.

Alexei Popyrin, chi è l'avversario di Sinner all'ATP Roma #SkySport #SkyTennis #IBI26 - x.com x.com

Masters Meme Roundup: Madrid è ufficialmente finito! Da gamberi cattivi, a capre di nuova generazione, a schianti di racchette a volontà, condividi il tuo momento preferito! - Reddit reddit