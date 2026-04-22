Jannik Sinner scopre l’avversario per il debutto a Madrid | c’è un francese con precedenti lontani

Da oasport.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha conosciuto il suo avversario per il secondo turno del torneo di Madrid. L’italiano affronterà un tennista francese che in passato ha già disputato incontri con lui, anche se i precedenti sono distanti nel tempo. La partita si svolgerà nei prossimi giorni e rappresenta un passo importante per Sinner nel percorso del Masters 1000. La sfida si inserisce nel quadro della competizione su terra battuta.

Jannik Sinner affronterà Benjamin Bonzi al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 del mondo aspettava di conoscere l’identità dell’avversario da sfidare in occasione del suo debutto sulla terra rossa della capitale spagnola, in programma nella giornata di venerdì 24 aprile (l’ordine di gioco verrà definito il giorno prima, in palio la qualificazione ai sedicesimi di finale), quando tornerà in scena dodici giorni dopo il trionfo al Masters 1000 di Montecarlo. Il fuoriclasse altoatesino ha osservato il derby francese da cui sarebbe uscito il suo rivale (l’azzurro ha goduto di un bye per il primo turno in quanto testa di serie),...🔗 Leggi su Oasport.it

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