Jannik Sinner scopre l’avversario per il debutto a Madrid | c’è un francese con precedenti lontani

Jannik Sinner ha conosciuto il suo avversario per il secondo turno del torneo di Madrid. L’italiano affronterà un tennista francese che in passato ha già disputato incontri con lui, anche se i precedenti sono distanti nel tempo. La partita si svolgerà nei prossimi giorni e rappresenta un passo importante per Sinner nel percorso del Masters 1000. La sfida si inserisce nel quadro della competizione su terra battuta.

Jannik Sinner affronterà Benjamin Bonzi al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 del mondo aspettava di conoscere l’identità dell’avversario da sfidare in occasione del suo debutto sulla terra rossa della capitale spagnola, in programma nella giornata di venerdì 24 aprile (l’ordine di gioco verrà definito il giorno prima, in palio la qualificazione ai sedicesimi di finale), quando tornerà in scena dodici giorni dopo il trionfo al Masters 1000 di Montecarlo. Il fuoriclasse altoatesino ha osservato il derby francese da cui sarebbe uscito il suo rivale (l’azzurro ha goduto di un bye per il primo turno in quanto testa di serie),...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner scopre l’avversario per il debutto a Madrid: c’è un francese con precedenti lontani Notizie correlate Definito il primo avversario di Jannik Sinner a Montecarlo: già fuori il nuovo asso franceseJannik Sinner affronterà il francese Ugo Humbert al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, che giocherà o martedì 7 o mercoledì 8 aprile (lo... I precedenti di Jannik Sinner a Madrid: unico Masters 1000 in cui non è ancora approdato in finalePer Jannik Sinner il Masters 1000 di Madrid è uno di quei casi ancora strani della sua giovane, ma già formidabile carriera. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dolori che tornano, parlerò col team: Alcaraz si scopre, il corpo presenta il conto; Crepet: Per vincere si deve perdere. Sinner torna numero 1, la lezione che molti genitori non accettano; Quanto ha guadagnato Sinner da inizio anno? Lo stipendio giornaliero è monstre; Televisione: tutte le partite degli Internazionali Bnl d'Italia 2026 su Sky Sport. Sinner nel mirino dei tifosi di Alcaraz e Djokovic, l’accusa assurda dopo il si a Madrid: È un vigliaccoOdio social nei confronti di Sinner, accusato dagli ultras di Alcaraz e Djokovic di essere un vigliacco e di prendere parte a Madrid solo perché senza rivali ... sport.virgilio.it Sinner, svelato il motivo della presenza a Madrid: Alcaraz e Djokovic non c’entrano niente. Il dato da record di JannikSinner, svelato il motivo della presenza a Madrid: Alcaraz e Djokovic non c’entrano niente. Il dato da record di Jannik che mette le mani sulle ATP Finals ... sport.virgilio.it Jannik Sinner ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi giorni dal suo esordio al Masters 1000 di Madrid. C'è spazio anche per parlare di Carlos Alcaraz. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/sinnermadrid-perche-alcaraz-non-e-forfait-non-entra-per-873394.htm - facebook.com facebook Tira aria rilassata nel team Sinner, coach Vagnozzi ha pochi dubbi: “Jannik sta bene, le partite sono il migliore allenamento” L’azzurro è pronto per iniziare il suo secondo torneo stagionale sulla terra rossa e insegue un traguardo pazzesco: la vittoria nel x.com