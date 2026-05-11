Chi è Lorenzo Mc Drago | curiosità del rapper tra i protagonisti del reality The unknown – Fino all’ultimo bivio

Da metropolitanmagazine.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Mc Drago ha ottenuto notorietà nel 2024 partecipando ai provini di X Factor con il brano Fleximan. La canzone è dedicata a un gruppo di persone che tra il 2023 e il 2024 ha sabotato gli autovelox in Lombardia e Veneto. Recentemente, è tra i protagonisti del reality “The unknown – Fino all’ultimo bivio”. La sua presenza nel programma ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media.

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Lorenzo Mc Drago ha raggiunto il grande successo nel 2024, quando si presentava ai provini di X Factor con il brano Fleximan, dedicato al gruppo di persone che tra il 2023 ed il 2024 ha sabato gli autovelox in Lombardia e Veneto. Chi è Lorenzo Mc Drago, l’esibizione virale ad X Factor. Il rapper sarà da stasera tra i concorrenti di The Unknown – Fino All’Ultimo Bivio, nuovo docu-reality condotto da Elettra Lamborghini, in onda a partire dalle 21:40 su Raidue. Lorenzo Tullio Drago in arte MC Drago, nasce a B ergamo nel 1998 e viene notato da Max Buonomo di VaDeMa Music, il quale si mette subito a disposizione creando in collaborazione con Stefano Di Meglio.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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