Gabriele Paragliani, noto come “Il Bagnino D’Italia”, partecipa come concorrente alla trasmissione “The Unknown – Fino All’Ultimo Bivio”, che andrà in onda questa sera su Raidue. La sua presenza nel programma si inserisce nel contesto di un format di avventura e sfide intense. La trasmissione vede anche altri concorrenti impegnati in prove che mettono alla prova resistenza e determinazione.

Gabriele Paragliani, meglio conosciuto come “ Il Bagnino D’Italia”, sarà tra i protagonisti dell’adventure gamen The Unknown – Fino All’Ultimo Bivio, al via da stasera su Raidue. Gabriele Paragliani chi sono la moglie e i figli. Nato a Rimini nel 1964, il romagnolo è uno dei volti più conosciuti della riviera, dove gestisce lo stabilimento Tiki 26, originariamente conosciuto come Bagno 26, fondato da Paragliani ed i cugini nel 1987. L’attività si amplia nel 2002 quando si attua la fusione con il Bar Serenella, rinnovando i servizi ristorativi e realizzando al tempo stesso una struttura che fornisce servizi per i bagnanti e non che coprono l’arco dell’intera giornata ed attiva tutto l’anno.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Gabriele Paragliani, “Il Bagnino D’Italia” tra i concorrenti di “The Unknown – Fino All’Ultimo Bivio”

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