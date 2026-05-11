L’ex marito di Justine Mattera è stato il noto conduttore televisivo e paroliere Paolo Limiti, morto nel 2017. La loro relazione si è conclusa diversi anni prima, e tra le ragioni citate ci sarebbe la volontà della Mattera di diventare madre, mentre Limiti era più avanti negli anni. La storia tra i due ha attirato l’attenzione dei media, anche per le differenze di età e le motivazioni che hanno portato alla separazione.

L’ex marito di Justine Mattera è stato il noto conduttore televisivo e paroliere Paolo Limiti, scomparso nel 2017. La coppia è stata sposata dal 2000 al 2002, legati inizialmente da un sodalizio professionale che si è trasformato in una relazione sentimentale. La storia d’amore tra Justine Mattera e l’ex marito Paolo Limiti. Justine Mattera, originaria degli Stati Uniti e con una laurea in Letteratura italiana e inglese, si trasferisce in Italia nel 1994 per approfondire i suoi studi a Firenze. Durante questo periodo, per mantenersi inizia a lavorare come modella e cubista, ed è proprio in una discoteca toscana che viene notata dal produttore e DJ Joe T.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex marito di Justine Mattera? Il famoso Paolo Limiti e perché è finita? “Volevo diventare madre, lui era già grande”

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