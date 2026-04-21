Justine Mattera ha avuto una relazione di due anni con Paolo Limiti, prima di sposare Fabrizio Cassata. Limiti è conosciuto come ex marito dell’attrice e showgirl, e la loro storia è stata riportata in diversi articoli di cronaca. La coppia ha condiviso un periodo della propria vita prima della separazione e del successivo matrimonio di lei. La notizia ha attirato l’attenzione dei media sull’intreccio tra le vite delle due personalità.

Prima delle nozze con Fabrizio Cassata, nella vita di Justine Mattera l’ex marito Paolo Limiti, con il quale ha condiviso due anni d’amore. Oggi vedremo il volto tv ospite del secondo appuntamento settimanale de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in on da su Raiuno. Agli albori della carriera della showgirl newyorchese arrivata da poco nel nostro paese per proseguire gli studi e reduce dalla collaborazione con Joe T Vannelli, un giorno per le strade di Milano incrociava Paolo Limiti. “Quando l’ho conosciuto camminavo su Corso Sempione a Milano, ero con un fotografo che era suo amico. Mi diceva che sarei stata perfetta per lui, perché Paolo stava per fare un programma in Rai.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi era Paolo Limiti, l’ex marito di Justine Mattera: “Subisco il fascino degli intellettuali anziani”

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