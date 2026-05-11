Fabrizio Cassata, marito di Justine Mattera, mantiene un profilo molto basso e non lavora nel settore dello spettacolo. Le poche notizie disponibili su di lui si concentrano sulla sua vita privata, in particolare sulla sua relazione con la showgirl e sulla sua presunta gelosia nei confronti di un ex noto. Non sono noti dettagli sulla sua professione o attività, e la sua figura rimane principalmente al centro delle cronache per il legame con la moglie.

Fabrizio Cassata, il marito di Justine Mattera, è un uomo molto riservato che nulla ha a che fare con il mondo dello spettacolo, e per questo le informazioni su di lui sono molto limitate. Di lui sappiamo, però, che lavora come manager di Bauer, un’azienda del settore della salute e del benessere, e che è un grande appassionato di sport, e in particolare di corsa e ciclismo. Fabrizio Cassata ha trasmesso la passione per la bici anche alla moglie Justine e insieme partecipano spesso a gare ed eventi. “ Da quando ho conosciuto Fabrizio sono diventata una vera sportiva. Mi piace molto correre, faccio maratone, vado in bici, amo il triathlon “, ha raccontato Justine al Giornale di Sicilia.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è il marito di Justine Mattera, Fabrizio Cassata e cosa fa nella vita? “Era geloso del mio ex Paolo Limiti”

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