Chi è Ivan Zucco il nostro campione di boxe

Ivan Zucco, nato nel 1995 a Verbania, in Piemonte, è un giovane pugile. Fin dall'infanzia ha mostrato una forte passione per lo sport, spinta anche dal padre, ex pugile e allenatore. La sua carriera nel pugilato si è sviluppata negli anni successivi, portandolo a partecipare a diverse competizioni. Attualmente, è riconosciuto come uno dei talenti emergenti nel panorama della boxe italiana.

Ivan Zucco è un pugile classe ’95 nato a Verbania, in Piemonte. Caratterizzato dall’enorme passione per ogni tipo di sport, il giovane è spinto alla boxe dal padre, ex pugile e allenatore. Dopo un’ottima carriera a livello dilettantistico con il titolo di campione d’Italia ottenuto nelle categorie Youth e Junior, Zucco si è tolto anche la soddisfazione di due match disputati con la maglia della nazionale italiana. L’ingresso nel mondo del pugilato professionistico e nella categoria dei supermedi avviene nel novembre del 2017. Qualche anno di attesa e iniziano ad arrivare i primi considerevoli risultati: nell’aprile del 2021 Zucco si laurea...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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