Giacomo Bongiorni ucciso a botte a Massa il terzo ragazzo fermato è un 17enne campione di boxe

A Massa, un ragazzo di 17 anni, campione di boxe, è stato fermato insieme ad altri due giovani per l'omicidio di Giacomo Bongiorni. La vittima è stata colpita con violenza in strada dopo un rimprovero rivolto a un gruppo di ragazzi che stava lanciando bottiglie e bicchieri. Gli altri due fermati, di età simile, sono stati arrestati nelle ore successive.

È un 17enne campione di boxe il terzo giovane fermato per la morte di Giacomo Bongiorni, colpito in strada a Massa dopo che il cognato aveva rimproverato il gruppo dei tre ragazzi che stava lanciando alcune bottiglie e bicchieri. L'uomo è morto davanti alla compagna e al figlio minorenne.🔗 Leggi su Fanpage.it

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