Ivan Zucco si prepara a tornare sul ring | allenamento a 2100 metri di altitudine

Il pugile Ivan Zucco si sta allenando in Bulgaria, nel cuore delle montagne innevate di Cherna Mesta: "Qui siamo a 2100 metri di altitudine", racconta il già campione dei pesi supermedi Wbc, "con una temperatura che in questi giorni tocca i 10 gradi: condizioni ideali per lavorare sul fiato e sulla resistenza, senza distrazioni e lontano da tutto. Sto dando una mano a un caro amico, il campione di Asti Etinosa Oliha, che si sta preparando per un grande match. Io mi sto preparando per tornare sul ring dopo la grande battaglia fatta in Inghilterra e dopo lo sfortunato infortunio alla mano, ma non molliamo, mai, abbiamo ancora grandi traguardi da raggiungere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

