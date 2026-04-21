Chi è Fabrizio Cassata il marito di Justine Mattera | È molto geloso ma abbiamo raggiunto un compromesso

Fabrizio Cassata è un imprenditore nel settore del benessere e marito di Justine Mattera, sposato dal 2009. La coppia ha due figli, Vincent, nato nel 2007, e Vivienne Rose, arrivata nello stesso anno. Cassata è descritto come molto geloso, ma lui e la moglie affermano di aver trovato un compromesso nella loro relazione. La coppia vive tra impegni professionali e familiari, mantenendo un legame stabile nel tempo.

Il marito di Justine Mattera è Fabrizio Cassata, imprenditore nel wellness con il quale è convolata a nozze nel 2009: la coppia ha allargato la famiglia con l’arrivo di Vincent (2007) e Vivienne Rose (2009). La showgirl sarà oggi tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. Arrivata in Italia poco più che ventenne per proseguire il suo percorso di studi a Firenze, nel capoluogo toscano inizia a lavorare come modella e cubista. Conosce il dj Joe T Vannelli, con il quale intraprende una collaborazione ed incide alcuni brani che arrivano in vetta alle classifiche. Successivamente si trasferisce a Milano dove incontra Paolo Limiti, con il quale debutterà sul piccolo schermo interpretando la sosia di Marilyn Monroe nel programma Ci Vediamo In Tv.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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