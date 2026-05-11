Chi è Giorgio Furlani il dirigente del Milan inviso ai tifosi | perché lo contestano da tre anni

Da circa tre anni, il dirigente del Milan è al centro di contestazioni da parte dei tifosi della Curva Sud. Le critiche sono nate dopo la rottura con un ex calciatore e allenatore storico del club e si sono concentrate su questioni legate al mercato e alla gestione della società. L'amministratore delegato del club è stato chiamato in causa anche per le scelte legate alla proprietà americana RedBird.

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