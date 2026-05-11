Chi è Giorgio Furlani il dirigente del Milan inviso ai tifosi | perché lo contestano da tre anni
Da circa tre anni, il dirigente del Milan è al centro di contestazioni da parte dei tifosi della Curva Sud. Le critiche sono nate dopo la rottura con un ex calciatore e allenatore storico del club e si sono concentrate su questioni legate al mercato e alla gestione della società. L'amministratore delegato del club è stato chiamato in causa anche per le scelte legate alla proprietà americana RedBird.
Dalla rottura con Maldini alle accuse su mercato e visione RedBird: perché l'amministratore delegato del Milan Furlani è finito nel mirino della Curva Sud.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Vedere Paolo Scaroni e Giorgio Furlani così visibilmente scossi, tormentati e sull’orlo delle lacrime per la protesta della Curva Sud è un colpo al cuore. Guardateli: il dolore nei loro occhi è palpabile. Si vede che non dormono la notte pensando al bene del facebook
La petizione che richiede le dimissioni di Giorgio #Furlani in questo momento è a quota 35.000 firme. #Milan x.com
Curva dell'AC Milan chiede le dimissioni dell'AD Giorgio Furlani reddit
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