Fabio Ravezzani, giornalista sportivo e direttore di 'TeleLombardia', ha condiviso un messaggio sui social media in cui critica la situazione attuale del Milan, riferendosi al momento difficile del club. Nel suo intervento, ha affermato che i tifosi del Milan meritano di più rispetto a quello che ha definito il presente miserabile, attribuendo le responsabilità a persone legate alla gestione societaria. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Dopo le sconfitte contro Lazio, Napoli e Udinese, ieri pomeriggio, al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia, il Milan di Massimiliano Allegri ha incassato la quarta battuta d'arresto nelle ultime sette partite contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Un gol per tempo dei neroverdi, firmati da Domenico Berardi e Armand Laurienté, per lo sprofondo rossonero. L'espulsione per doppia ammonizione di Fikayo Tomori, tra le due reti, costituisce soltanto una piccola attenuante al disastro perpetrato dal Milan. La partita era già iniziata male ed è finita peggio. E ora l'obiettivo della qualificazione in Champions League rischia di sfumare.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ravezzani: “I tifosi del Milan meritano più del miserabile presente ordito da Cardinale e Furlani”

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