Andrea Pellegrino, tennista originario della Puglia, ha raggiunto gli ottavi di finale agli Internazionali di Roma. Dopo aver vinto due incontri nel circuito Challenger, si è imposto su Tiafoe, arrivando a qualificarsi per questa fase del torneo. Attualmente classificato al numero 155 del ranking mondiale, Pellegrino si prepara a sfidare Sinner in un possibile derby. La sua ascesa nel torneo romano ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis.

Dal circuito Challenger agli ottavi di Roma: la favola del numero 155 del mondo che ha battuto Tiafoe e conquistato il Foro Italico. Fino a pochi mesi fa il suo nome era conosciuto quasi esclusivamente dagli appassionati più attenti del circuito Challenger. Oggi invece Andrea Pellegrino è diventato una delle sorprese più belle degli Internazionali BNL d’Italia, grazie alla vittoria contro Frances Tiafoe che gli ha spalancato le porte degli ottavi di finale al Foro Italico. Il tennista pugliese, numero 155 del ranking mondiale, ha superato l’americano in due set conquistando il primo ottavo di finale della carriera in un Masters 1000. Un risultato clamoroso soprattutto perché arrivato partendo dalle qualificazioni.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chi è Andrea Pellegrino, il tennista pugliese che ora sogna il derby con Sinner agli Internazionali

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Le parole di Andrea Pellegrino dopo il match contro Tiafoe: È incredibile, non mi sarei mai aspettato di arrivare qui quando ho iniziato il torneo. Sono molto contento del mio livello di gioco. Mi sono infortunato alla schiena e ho saltato qualche torneo per esser x.com

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