Chi è Andrea Pellegrino il tennista italiano numero 155 al mondo che a Roma sta vivendo un sogno

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Pellegrino, tennista italiano al numero 155 del ranking mondiale, sta vivendo un momento importante a Roma. Dopo aver passato le qualificazioni, è riuscito ad arrivare fino agli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia. La sua partecipazione è stata seguita con attenzione da appassionati e addetti ai lavori, considerando il percorso compiuto finora nel torneo. Pellegrino ha affrontato diversi avversari durante questa competizione.

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Andrea Pellegrino partendo dalle qualificazioni è arrivato fino agli ottavi degli Internazionali d'Italia. Il tennista italiano sta vivendo una favola autentica a Roma.🔗 Leggi su Fanpage.it

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