Chi è Andrea Pellegrino il tennista italiano numero 155 al mondo che a Roma sta vivendo un sogno

Andrea Pellegrino, tennista italiano al numero 155 del ranking mondiale, sta vivendo un momento importante a Roma. Dopo aver passato le qualificazioni, è riuscito ad arrivare fino agli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia. La sua partecipazione è stata seguita con attenzione da appassionati e addetti ai lavori, considerando il percorso compiuto finora nel torneo. Pellegrino ha affrontato diversi avversari durante questa competizione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui