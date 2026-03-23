Vero o no, Edoardo ormai da mesi a Londra si vede di rado. Volato negli Usa settimane prima dell’arresto di Andrea, effettuato lo scorso 19 febbraio, l'imprenditore è poi tornato nella capitale inglese per pochi giorni, durante i quali lui e Beatrice sono stati visti passeggiare in strada e bere un caffè. Edoardo è quindi ripartito alla volta di Palm Beach, in Florida. Venerdì scorso era di nuovo a Londra, dove ha partecipato con la moglie a una festa di compleanno al ristorante Eel Sushi di Notting Hill. I due al party si sono mostrati sereni e sorridenti, ma i guai di Andrew starebbero causando frizioni nella coppia: la ferma volontà di Edoardo di stare alla larga dagli scandali dell'ex principe secondo alcune fonti sarebbe in contrasto con la riluttanza di Beatrice a interrompere i rapporti con l'imbarazzantissimo papà. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Beatrice di York, che a causa dei guai di papà Andrea «sta vivendo separata dal marito Edoardo Mapelli Mozzi»

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