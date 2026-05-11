Una ricerca recente evidenzia come molte persone rimangano in barella quasi un giorno intero prima di ricevere assistenza. Entrare in un pronto soccorso significa spesso trovarsi in una situazione di forte caos, indipendentemente dalle condizioni di arrivo. La presenza di lunghe attese si verifica ormai frequentemente, creando disagi tra i pazienti e il personale sanitario. La situazione resta critica e sotto gli occhi di chi frequenta le strutture di emergenza.

E ntrare in un Pronto soccorso oggi, purtroppo, significa entrare in una struttura dove, chiunque arrivi nel migliore dei modi, quasi regolarmente regna il caos. A confermare che non si tratta di una percezione, i dati della Simeu, la Società italiana di medicina di emergenza-urgenza. Il sistema è in grande emergenza: nove strutture su dieci sono sotto organico e il personale rimasto deve fare i salti mortali per coprire i turni. Mense ospedaliere nel mirino dei Nas: irregolarità in quasi una struttura su due X Pronto Soccorso, quando l’emergenza diventa la normalità. L’indagine, presentata al congresso nazionale di Napoli, scatta una fotografia impietosa del 2025: su tre milioni di persone che hanno varcato la soglia dell’emergenza, la stragrande maggioranza si è scontrata con attese infinite.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Chi arriva resta bloccato in barella quasi per un giorno. Lo rileva una ricerca

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Ma l’avete notato ieri che Safonov calciava immediatamente ieri i rinvii in rimessa laterale e sempre sul lato di Olise? Un genio Luis Enrique. Se li chiedi ad Allegri il perché resta bloccato e ti risponde su qualche film o concerto. O ti parla di cavalli. x.com

Barista in pensione cerca una macchina da caffè one-and-done, sarà la Lelit Bianca V3? [$3000] reddit