Inter rabbia Barella | Fuori per errori nostri ma l’obiettivo resta lo Scudetto

L’ Inter incassa il colpo e mastica amaro dopo il clamoroso verdetto di San Siro che sancisce l’addio alla Champions League. Nel post-gara, Nicolò Barella ha analizzato con freddezza l’eliminazione ai microfoni di Sky Sport, rifiutando l’alibi della superiorità tattica del BodoGlimt e puntando il dito sugli episodi. «Non credo che i norvegesi ci abbiano messo in crisi, il gol subito nasce da un errore individuale che può capitare a chiunque, oggi a Manuel Akanji, ndr, altre volte a me», ha dichiarato il centrocampista nerazzurro, sottolineando come l’incapacità di sbloccare il match sia stata la vera condanna per la squadra di Chivu. Il nervosismo per il declassamento ai playoff, figlio di un girone chiuso senza l’accesso diretto agli ottavi, emerge chiaramente nelle parole del sardo: «Il calcio è crudele, per un rigore fallito al 90’ nella fase a gironi siamo stati costretti a due partite extra e alla trasferta proibitiva in Norvegia». 🔗 Leggi su Forzainter.eu

L'Inter esce dalla Champions con più rimpianti che rabbia. Nel dopo gara, il tecnico nerazzurro ha ammesso la delusione per l'eliminazione, sottolineando però come alla squadra sia mancata soprattutto brillantezza. Secondo l'allenatore, la differenza l'ha fatt

