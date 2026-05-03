L'Inter sta affrontando una fase di rinnovamento dopo aver conquistato lo scudetto. Tra i calciatori che potrebbero restare e quelli in partenza ci sono nomi come Sommer, Barella, Calhanoglu, Thuram e Bastoni. La dirigenza, guidata da Marotta e Ausilio, sta lavorando alla pianificazione delle prossime mosse, con Cristian Chivu alla guida del progetto tecnico. La squadra si prepara a definire i dettagli per la stagione futura.

Vinto lo scudetto, bisogna costruire il futuro. L’Inter è già al lavoro per costruire un nuovo progetto con Cristian Chivu al timone. Ci saranno grandi cambiamenti per provare a tornare protagonisti anche in Europa. Le tre finali continentali disputate nel periodo post Covid – Europa League 2020 e Champions 2023 e 2025 – non devono essere un’eccezione, ma una meravigliosa normalità. I grandi cambiamenti iniziano dalla porta. Ecco chi resta e chi parte.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Inter, chi resta e chi va via? Da Sommer a Barella, da Calhanoglu a Thuram e Bastoni. Marotta e Ausilio programmano il futuro

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