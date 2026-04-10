Ancora tre settimane e non ci sarà più cherosene per gli aerei in Europa l’allarme dagli aeroporti | lo scenario da maggio e l’estate a rischio

Le autorità aeroportuali hanno annunciato che tra circa tre settimane il rifornimento di cherosene potrebbe esaurirsi in Europa, mettendo a rischio le operazioni di volo durante il periodo di maggio e dell’estate. La situazione deriva dal blocco prolungato nello Stretto di Hormuz, che ha già causato preoccupazioni per la disponibilità di carburante per gli aerei. La scarsità di riserve potrebbe influenzare la programmazione dei voli nei prossimi mesi.

Ancora tre settimane di blocco dello Stretto di Hormuz e il carburante per gli aerei negli aeroporti europei rischia di non bastare per garantire i voli. Alla vigilia della stagione delle vacanze estive è scattato l’allarme di Aci Europe, l’associazione che rappresenta gli operatori aeroportuali dell’Unione europea. Come rivela il Financial Times, che ha visionato una lettera inviata al commissario europeo ai trasporti Apostolos Tzitzikostas, se il transito attraverso lo Stretto di Hormuz non dovesse riprendere in modo stabile entro tre settimane, «la carenza sistemica di carburante per aerei è destinata a diventare una realtà per l’Ue». A rendere il quadro ancora più preoccupante gli operatori del settore è il momento in cui la crisi si sta aggravando. 🔗 Leggi su Open.online

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Allarme cherosene in Europa, voli a rischio già da maggio: “Solo 2 Paesi con riserve fino a 90 giorni”L’allarme cherosene in Europa aumenta e rischia di portare alla cancellazione di migliaia di voli entro la prossima estate.

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Cherosene, la lettera degli aeroporti europei: «Ancora tre settimane di tempo, poi se non riapre Hormuz voli a rischio»Lettera di Aci Europe ai commissari europei: «A rischio la connettività aerea in estate se lo Stretto di Hormuz non riapre entro fine aprile, valutare l’ipotesi di acquisti centralizzati di jet fuel» ... corriere.it

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