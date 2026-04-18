TV Talk Claudio Amendola e Andrea Delogu tra gli ospiti

Oggi, sabato 18 aprile, torna in onda alle 15 il programma televisivo di approfondimento che affronta temi legati al mondo dello spettacolo e della televisione. Tra gli ospiti previsti ci sono Claudio Amendola e Andrea Delogu, mentre la conduttrice, Mia Ceran, conduce l’appuntamento con un nuovo episodio. La trasmissione si propone di analizzare gli eventi e le tendenze del settore televisivo attraverso interviste e approfondimenti.

Mia Ceran torna oggi, sabato 18 aprile, con un nuovo appuntamento di TV Talk, il settimanale di approfondimento televisivo in onda alle 15.00 su Rai 3. Anticipazioni e ospiti del 18 aprile 2026. In apertura di puntata si parlerà di uno scontro mediatico senza precedenti: quello tra Donald Trump e Papa Leone XIV. Mia Ceran analizzerà linguaggi, reazioni e strategie mediatiche in uno scenario internazionale sempre più polarizzato insieme a Monica Maggioni, giornalista e conduttrice di In mezz’ora e, da lunedì sera, di Newsroom; Alessandra Sardoni, giornalista del TgLa7 e conduttrice di Omnibus; Filippo Facci de Il Giornale e Maria Volpe del Corriere della Sera.🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - TV Talk, Claudio Amendola e Andrea Delogu tra gli ospiti Notizie correlate TV Talk: Luca Argentero, Nino Frassica e Linus tra gli ospitiMia Ceran torna oggi, sabato 7 marzo, con una nuova puntata di TV Talk, il programma di analisi televisiva in onda alle 15. TV Talk: Pierpaolo Spollon, Patrizio Rispo e Lillo tra gli ospitiMia Ceran torna, come ogni sabato, a presidiare il pomeriggio di Rai 3 con un nuovo appuntamento di TV Talk, il programma dedicato all’attualità... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Claudio Amendola sfida un uomo molto più giovane (17 anni meno); IL RIFF ANNUNCIA STEPHEN FREARS, LAURA MORANTE E CLAUDIO AMENDOLA; Anticipazioni tv: tornano I Cesaroni con una nuova stagione; RIFF 2026, in arrivo a Sestri Levante anche Stephen Frears, Laura Morante e Claudio Amendola. Claudio Amendola: « Con I Cesaroni vi divertirete tantissimo»Quale luogo più appropriato per due romani che si incontrano per parlare di I Cesaroni - Il ritorno se non al ristorante davanti a un piatto di tonnarelli cacio e pepe? E così l’appuntamento per ... sorrisi.com Claudio Amendola piange a Verissimo: Senza Antonello Fassari è dura | E’ sempre stato con meClaudio Amendola in lacrime a Verissimo ricordando Antonello Fassari: Era come un vero fratello ... ilsussidiario.net È deceduta ieri all’ospedale Pitié-Salpêtrière, dove era stata ricoverata domenica scorsa dopo essere stata trovata priva di sensi in una piscina di Parigi. Aveva partecipato anche a "Poliziotti" del 1995 di Giulio Base, con Claudio Amendola e Kim Rossi Stuart - facebook.com facebook In questa puntata Claudio Amendola, Andrea Delogu, Monica Maggioni, Alessandra Sardoni, Tinto e Martina Catuzzi Insieme a loro Filippo Facci, Riccardo Bocca, Maria Volpe, Claudia Rossi, Paolo Di Lorenzo #TvTalk: domani, alle 15, su #Rai3 e #RaiPl x.com