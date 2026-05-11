Chef al Cometa Off in italiano e in inglese

Da romatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spettacolo CHEF, scritto dalla drammaturga anglo-egiziana Sabrina Mahfouz, sarà in scena a Roma al Teatro Cometa Off di Testaccio il 12 maggio in italiano e il 13 maggio in inglese, entrambi alle 21:00. La rappresentazione torna in città dopo precedenti esibizioni, offrendo due versioni linguistiche per il pubblico locale e internazionale. La commedia affronta temi legati alla cucina e alle relazioni, con una forte componente drammatica.

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Lo spettacolo CHEF della pluripremiata drammaturga anglo-egiziana Sabrina Mahfouz torna a Roma al Teatro Cometa Off di Testaccio il 12 e 13 maggio 2026 alle ore 21:00, rispettivamente in italiano e in inglese. Diretto e prodotto da Alessandra Gonnella per Nervosa Pictures, il monologo vede.🔗 Leggi su Romatoday.it

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