Chef al Cometa Off in italiano e in inglese

Lo spettacolo CHEF, scritto dalla drammaturga anglo-egiziana Sabrina Mahfouz, sarà in scena a Roma al Teatro Cometa Off di Testaccio il 12 maggio in italiano e il 13 maggio in inglese, entrambi alle 21:00. La rappresentazione torna in città dopo precedenti esibizioni, offrendo due versioni linguistiche per il pubblico locale e internazionale. La commedia affronta temi legati alla cucina e alle relazioni, con una forte componente drammatica.

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