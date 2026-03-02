prove invalsi dal 2 al 6 marzo su italiano matematica e inglese insieme al nuovo test su competenze digitali

Dal 2 al 6 marzo si svolgeranno le prove Invalsi 2026 dedicate a Italiano, Matematica e Inglese, con una novità riguardante il test sulle Competenze digitali nelle classi interessate. Gli studenti coinvolti affronteranno questa serie di verifiche in diverse scuole italiane, mentre le sessioni si svolgeranno in date specifiche per ciascuna materia. Le prove sono destinate a studenti di vari indirizzi scolastici.

Sono iniziate lunedì 2 marzo 2026 le prove Invalsi per i maturandi: nelle classi campione dal 2 al 6 marzo, nelle non campione dal 2 al 31 marzo (con suppletiva dal 21 maggio al 5 giugno). Test al computer su Italiano, Matematica e Inglese e, per la prima volta, debutta la prova sulle Competenze digitali per le classi campione. Le prove Invalsi 2026 al via dal 2 al 6 marzo per le classi campione Italiano, Matematica e Inglese: come si svolgono i test e cosa cambia tra i diversi gradi Competenze digitali: il nuovo test Le prove Invalsi 2026 al via dal 2 al 6 marzo per le classi campione Le prove Invalsi 2026 sono partite lunedì 2 marzo con gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Prove Invalsi 2026, per i maturandi al via dal 2 marzo: debutta la prova sulle competenze digitaliPartiranno da lunedì 2 marzo 2026 le prove Invalsi per gli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado.

Prove INVALSI 2026, competenze digitali: guida alla nuova prova per l’ultimo anno delle superioriNella Rilevazione nazionale INVALSI 2026 gli studenti delle classi campione del Grado 13, corrispondente all’ultimo anno della scuola secondaria di...

Prove Invalsi dal 2 al 6 marzo su Italiano, Matematica e Inglese insieme al nuovo test su Competenze digitaliLe prove Invalsi 2026 partono dal 2 marzo: test su Italiano, Matematica e Inglese e, nelle classi campione, la novità sulle Competenze digitali ... virgilio.it

Invalsi 2026, le date delle prove in calendario per primarie, medie e superiori: quando arrivano i risultatiA partire dal prossimo 2 marzo cominceranno i test Invalsi 2026 per coloro che faranno la maturità a giugno, poi si continuerà con le classi delle primarie ... fanpage.it

Le prove Invalsi non incidono sui voti, ma puntano a orientare gli studenti. Nell’intervista a Orizzonte Scuola, il presidente Roberto Ricci spiega che le rilevazioni servono a “fotografare” il sistema scolastico, pur in modo necessariamente parziale, e … x.com