Una partita di calcio si è decisa negli ultimi cinque minuti grazie all’uso del Var, suscitando discussioni sulla rapidità con cui vengono prese le decisioni. La scena ricorda un momento di un film in cui un personaggio viene interrogato sul proprio pronostico, lasciando intuire come le scelte possano dipendere da pochi attimi. La partita e il film si intrecciano in un’immagine che mette in luce i tempi stretti e le decisioni decisive in entrambe le situazioni.

C’è una scena verso la fine di Rocky III in cui un giornalista chiede a Clubber Lang il suo pronostico. Clubber abbassa lo sguardo e dice: “Dolore”. Per il Guardian è la metafora migliore per descrivere il modo in cui la Premier League ha scelto di morire quest’anno. Al 95? al London Stadium, con titolo e retrocessione entrambi in bilico, con l’ Arsenal in vantaggio per 1-0 sul West Ham, la stagione si è ridotta a un arbitro quarantenne davanti a uno schermo, le mani rigide lungo i fianchi, che contava diciassette ripetizioni dello stesso video in due minuti e mezzo. Le generazioni precedenti avevano avuto Agüero, scrive sarcastico Barney Ronay.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Che tristezza la Premier che si decide con 5 minuti di Var, l’autoritratto del calcio di oggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

La Uefa: “c’è troppo Var nel nostro calcio. In Serie A viene usato molto più che in Premier” (Times)La Uefa ha deciso di tenere una riunione con i principali campionati europei dopo il Mondiale di quest’estate per trovare soluzioni al fine di...

Oggi, 14 aprile, si celebra la scienza che ha trasformato i nostri sogni impossibili in gesti quotidiani. La poesia della materia che decide di non seguire più le regole del buonsensoC’è un segreto minuscolo, invisibile e decisamente bizzarro che si nasconde tra le pieghe della nostra borsa, dietro lo schermo dello smartphone e...

Argomenti più discussi: Berrettini subito eliminato a Roma: Lasciatemi solo con la mia tristezza; Leicester, Albrighton e la notte magica del 2016: fu scortato dalla polizia a casa di Vardy; Con tristezza apprendo della scomparsa di Mariangela Spedicato, Luogotenente dei Carabinieri e tra le prime donne a indossare l’uniforme dell’Arma; Di Marzio, lezione alle italiane: Guardate l'Arsenal, hanno creduto in Arteta anche senza vincere.

blackheart (@blackhe93019950) / Posts / X x.com

Gâteau premier anniversaire de votre bout de chou reddit