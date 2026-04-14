Il 14 aprile si ricorda una giornata dedicata alla scienza, che ha portato innovazioni capaci di cambiare le azioni di tutti i giorni. Si parla di quella parte invisibile e minuscola della materia che si discosta dalle regole del buon senso. In modo naturale, questa scoperta si insinua tra le pieghe quotidiane, trovando spazio dietro lo schermo di uno smartphone, in una borsa o riflessa in uno specchio.

C ’è un segreto minuscolo, invisibile e decisamente bizzarro che si nasconde tra le pieghe della nostra borsa, dietro lo schermo dello smartphone e persino nel riflesso dello specchio. Quel segreto ha un nome che profuma di futuro, ma che compie oggi più di un secolo: il quanto. Il 14 aprile non è una data qualunque per chi ama guardare oltre la superficie delle cose: è la Giornata mondiale dei quanti, un momento per celebrare la poesia della materia che decide di non seguire più le regole del buonsenso. Da Marie Curie a Fabiola Gianotti: viaggi alla scoperta delle scienziate X Giornata mondiale dei quanti 2026: perché si celebra oggi 14 aprile.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Oggi, 14 aprile, si celebra la scienza che ha trasformato i nostri sogni impossibili in gesti quotidiani. La poesia della materia che decide di non seguire più le regole del buonsenso

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