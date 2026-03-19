La Uefa ha annunciato di voler incontrare i rappresentanti dei principali campionati europei dopo il Mondiale di quest’estate per discutere dell’uso del VAR. Secondo quanto riferito, in Serie A il VAR viene impiegato con maggiore frequenza rispetto alla Premier League. La decisione arriva dopo le recenti critiche riguardo all’eccessivo utilizzo di questa tecnologia nel calcio europeo.

La Uefa ha deciso di tenere una riunione con i principali campionati europei dopo il Mondiale di quest’estate per trovare soluzioni al fine di migliorare il Var. Come riportato dal Times: I responsabili arbitrali dell’organo di governo europeo ritengono che il sistema vari troppo da una competizione all’altra e che dovrebbe essere maggiormente uniformato. Alcuni campionati, come la Serie A, utilizzano il Var per modificare le decisioni arbitrali molto più spesso rispetto ad altri, mentre la Premier League registra il numero più basso di interventi in Europa. Sebbene la Champions League miri a mantenere una soglia alta per gli interventi, presenta comunque una media per partita significativamente più alta rispetto alla Premier. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Uefa: “c’è troppo Var nel nostro calcio. In Serie A viene usato molto più che in Premier” (Times)

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