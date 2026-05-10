Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 10 maggio | da Fazio arrivano Giorgia e Federica Pellegrini
Il 10 maggio, su Nove, torna l’appuntamento domenicale con Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio. Ospiti di questa puntata sono Giorgia e Federica Pellegrini. La trasmissione vede la partecipazione anche di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, che affiancano il conduttore durante la puntata. La programmazione si ripete ogni settimana nello stesso orario.
Torna puntuale su Nove, come ogni domenica, l’immancabile appuntamento con Che Tempo Che Fa, il talk condotto da Fabio Fazio affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Il 10 maggio ci aspetta una puntata all’insegna delle grandi emozioni, tra sport, musica e attualità: Che Tempo Che Fa è infatti pronto a riunire in studio alcuni dei volti più amati del panorama italiano e, tra gli incontri più attesi, spiccano due autentiche regine dello sport, simbolo di eccellenza italiana nel mondo, ma anche una delle cantanti più amate di sempre: Giorgia. Con loro come sempre ci sarà l’immancabile Tavolo ricco di protagonisti, per una puntata davvero da non perdere.🔗 Leggi su Dilei.it
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