Anticipazioni Che Tempo Che Fa del 10 maggio | da Fazio arrivano Giorgia e Federica Pellegrini

Il 10 maggio, su Nove, torna l’appuntamento domenicale con Che Tempo Che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio. Ospiti di questa puntata sono Giorgia e Federica Pellegrini. La trasmissione vede la partecipazione anche di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, che affiancano il conduttore durante la puntata. La programmazione si ripete ogni settimana nello stesso orario.

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