La primogenita è ricoverata in ospedale, e la 52enne imprenditrice le ha dedicato parole bellissime per la festa della mamma. Per la festa della mamma appena passata, Sonia Bruganelli ha scelto di dedicare un post alla sua primogenita Silvia Bonolis, ricoverata in ospedale proprio in questi giorni. Poche parole, dense di significato e cariche di emozione per l’ex opinionista del Grande Fratello, che scrive: “Sono la tua mamma ma sei tu che ogni giorno mi insegni la vita. Ti amo follemente, Silvia, piccola grande guerriera. Che onore essere la tua mamma”. L’ex Bonas di Avanti un Altro ha raccontato tra le lacrime la battaglia del figlio Michele, colpito da una paralisi dopo un’iniezione sbagliata.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Che onore essere la tua mamma” la dolcissima dedica di Sonia Bruganelli per la figlia Silvia

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