Due anni dopo il crollo che ha causato la morte di cinque operai nel cantiere Esselunga di Firenze, ancora non ci sono decisioni ufficiali riguardo al futuro dell’area. I lavori sono stati interrotti, ma non è stato annunciato se l’intera struttura sarà demolita o se verranno adottate altre soluzioni. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità, senza che si conosca ancora il destino definitivo del sito.

Due anni dopo il crollo che ha fermato i lavori non si sa ancora se il supermercato verrà demolito, ricostruito o sostituito da un parco Il comune di Firenze ha deciso di non rinnovare il permesso per continuare la costruzione del supermercato Esselunga in via Mariti, dove nel febbraio del 2024 cinque lavoratori morirono a causa del crollo di una grossa trave di cemento. Il cantiere, che occupa un’area di circa 10mila metri quadrati poco distante dal centro storico, era stato sequestrato e chiuso dopo l’incidente e da allora è in stato di abbandono. Ora tra il comune, i cittadini e i proprietari del terreno (cioè La Villata, società immobiliare controllata interamente da Esselunga) ci sono idee diverse sul futuro del cantiere, tutte per certi versi problematiche.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Che ne sarà del cantiere Esselunga di Firenze dove morirono cinque operai

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