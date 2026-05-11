Che fine farà il cantiere Esselunga di Firenze dove morirono cinque operai?

Due anni dopo il crollo nel cantiere Esselunga di Firenze, che ha causato la morte di cinque operai, non ci sono ancora decisioni definitive sulla demolizione dell’edificio. Le autorità stanno valutando le prossime mosse, mentre i lavori sono stati sospesi e il sito rimane inattivo. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri e sulle responsabilità coinvolte nel tragico incidente.

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Due anni dopo il crollo che ha fermato i lavori non si sa ancora se il supermercato verrà demolito, ricostruito o sostituito da un parco Il comune di Firenze ha deciso di non rinnovare il permesso per continuare la costruzione del supermercato Esselunga in via Mariti, dove nel febbraio del 2024 cinque lavoratori morirono a causa del crollo di una grossa trave di cemento. Il cantiere, che occupa un’area di circa 10mila metri quadrati poco distante dal centro storico, era stato sequestrato e chiuso dopo l’incidente e da allora è in stato di abbandono. Ora tra il comune, i cittadini e i proprietari del terreno (cioè La Villata, società immobiliare controllata interamente da Esselunga) ci sono idee diverse sul futuro del cantiere, tutte per certi versi problematiche.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Che fine farà il cantiere Esselunga di Firenze dove morirono cinque operai? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Firenze, storico bar del centro prigioniero di un cantiere da cinque mesi Leggi anche: Il cantiere che verrà smantellato (e che fine faranno le famiglie che hanno comprato casa) Argomenti più discussi: Via Mariti, Funaro: sul cantiere della strage luogo di memoria e parco. Forse resta anche l'Esselunga; 'Esselunga di via Mariti, decaduto il permesso di costruire'; Via Mariti: Esselunga vuole costruire, ma il permesso è scaduto. Giù anche la GKN. No anche ai bandi per i balneari, ma ad arrivarci...! La Firenze sui giornali di mercoledì 6 maggio; Esselunga in via Mariti, Spc: Vuole ricostruire. L’assessora: Ora non può. ma Firenze è sempre stata così? - Reddit reddit