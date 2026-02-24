Il cantiere che verrà smantellato e che fine faranno le famiglie che hanno comprato casa

Il cantiere delle Residenze Lac è stato smantellato a causa di irregolarità nei permessi edilizi. La fine dei lavori ha lasciato molte famiglie senza la loro nuova casa e ha sollevato dubbi sulla gestione del progetto. Le impalcature sono state rimosse e il cantiere è ormai vuoto, mentre le famiglie attendono spiegazioni su come procedere. La vicenda si aggiunge a una serie di problemi legati alla costruzione e alla tutela dei diritti dei compratori.

Le Residenze Lac, affacciate sul Parco delle Cave, non verranno ultimate. Lo stop ai lavori ha avuto un impatto devastante sulla società costruttrice e sulle famiglie che si ritrovano senza casa (e con un futuro incerto) Tra i tanti progetti che sono finiti sulla scrivania dei pm della procura di Milano, uno dei più grossi è quello delle Residenze Lac. Nel tritacarne è finito anche l’ex dirigente comunale Giovanni Oggioni, Simona Collarini e il notatio Dario Restuccia, e gli architetti Paolo Mazzoleni e Ombra Bruno. Filippo Borsellino, fondatore del comitato ‘Famiglie sospese’, racconta la situazione degli inquilini che si ritrovano senza casa, ma con un mutuo da pagare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

