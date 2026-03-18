Furti negli appartamenti blitz della Polizia | ladri in fuga bloccati nel palazzo | 3 arresti

Nel centro di Napoli, la Polizia di Stato ha intercettato e arrestato tre uomini di origine rumena tra i 28 e i 31 anni, ritenuti responsabili di aver tentato un furto in un appartamento. L’intervento si è svolto nel pomeriggio di martedì 17 aprile, quando i agenti hanno bloccato i sospetti all’interno dello stabile, recuperando anche strumenti utilizzati per scassinare le serrature. I tre sono stati accusati di concorso in furto aggravato e di possesso di chiavi alterate e grimaldelli.

Furto in uno stabile sventato nel centro di Napoli. Nel pomeriggio di ieri, martedì 17 aprile, la Polizia di Stato ha arrestato tre persone di origine rumena, tra i 28 e i 31 anni, accusate di concorso in furto aggravato e denunciate anche per possesso di chiavi alterate e grimaldelli. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti in via Santa Maria di Costantinopoli alle Moschee, a seguito della segnalazione di un furto in corso all’interno di una palazzina. Giunti sul posto, i poliziotti hanno sorpreso due uomini mentre tentavano di forzare un appartamento, colpendo il muro con strumenti da scasso, mentre una donna svolgeva il ruolo di “palo”. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Furti negli appartamenti, blitz della Polizia: ladri in fuga bloccati nel palazzo: 3 arresti Articoli correlati Spaccata al negozio di ottica, rubano occhiali per 150mila euro: ladri in fuga bloccati a Bologna. Le trasferte dalla Romania per i furtiPADOVA - Spaccata all'alba del 3 marzo in pieno centro a Padova, dove una banda di ladri ha assaltato il negozio di ottica Officine Ottiche... Blitz dei vigili contro la banda dei georgiani e il ghisa in cima al palazzo: ladri bloccati all’uscitaMilano, 10 marzo 2026 – La segnalazione sulla presenza di alcune persone sospette nel quartiere Feltre ha innescato un appostamento dei ghisa. Approfondimenti e contenuti su Furti negli Temi più discussi: Presa banda di georgiani, 19 furti in appartamento: uno di fuori a citofonare, gli altri due entravano nelle case; Blitz dei ladri dentro Bene Comune: Telecamera del municipio rotta; Entrano in casa e rubano tutto: bloccati mentre scappano con con 40mila euro di bottino; Blitz dei vigili contro la banda dei georgiani e il ghisa in cima al palazzo: ladri bloccati all’uscita. Ladri in casa, blitz nel covo della banda di predoni albanesi: trovata refurtiva per 200mila euro. Decine di colpi tra Padova e PordenoneIndividuata l'abitazione, è stato organizzato un blitz nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 novembre. Quando hanno fatto irruzione vi hanno trovato i quattro albanesi, da poco tornati ... ilgazzettino.it Ladri in casa, l'arrivo dei predoni albanesi nel covo dopo l'ennesima razzia. Decine di colpi tra Padova e Pordenone VIDEOPADOVA/PORDENONE - Decine di furti in casa, puntando a gioielli e denaro contante. Furti messi a segno tra Padova e la sua provincia prima di puntare al Pordenonese, dove la banda aveva creato un covo ... ilgazzettino.it L’episodio si inserisce in una serie di furti e rapine che negli ultimi anni hanno colpito calciatori nella Capitale. Tra i casi più recenti, quelli che hanno riguardato Matías Vecino, Mario Gila, Nicola Zalewski, Mattia Zaccagni e Chris Smalling #rapina #poliziadis - facebook.com facebook