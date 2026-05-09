Superlega è Colaci l' uomo dei record della Sir Susa Scai Perugia

In un momento storico per la pallavolo italiana, un giocatore della Sir Susa Scai Perugia si distingue come il più performante della squadra, stabilendo numerosi record. La sua carriera, che ha attraversato diverse stagioni di successo, si trova ora a un punto di svolta. Nonostante le opportunità di proseguire a livelli elevati, ha deciso di ritirarsi in uno dei momenti più brillanti della sua esperienza professionale.

Probabilmente un'altra stagione ad alto livello l'avrebbe potuta garantire, ma meglio ritirarsi in uno dei momenti migliori della carriera.Deve averla pensata così Massimo Colaci, arrivato a sei nel computo degli scudetti conquistati e che è stato assoluto protagonista di queste finali.Ma.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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