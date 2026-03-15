Nella partita di playoff della Superlega, la squadra di Perugia ha vinto contro Monza con un punteggio di 3-2 dopo cinque set. La gara si è conclusa con i padroni di casa che hanno ceduto nel quinto set, mentre Perugia si è portata avanti 2-0 nella serie. L’incontro si è svolto all’Opiquad Arena, piena di spettatori.

L’Opiquad Arena gremita, con 3.611 spettatori sugli spalti, ha fatto da cornice a gara 2 dei quarti di finale dei playoff di SuperLega, disputata domenica 15 marzo. Dopo una battaglia durata cinque set, la Sir Susa Scai Perugia ha superato la Vero Volley Monza con il punteggio di 2-3, al termine di una partita combattuta e ricca di colpi di scena. L’incontro, diretto dagli arbitri Maurizio Canessa e Umberto Zanossi, ha premiato la maggiore lucidità degli umbri nei momenti decisivi. La serie per la semifinale scudetto vede avanti Perugia 2-0. 1° Set Monza parte con grande energia, trascinata da un brillante Linus Weber Röhrs. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Playoff Superlega, Vero Volley Monza-Sir Susa Scai Perugia 2-3: i padroni di casa cedono al 5° set, Perugia avanti 2-0 nella serie

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