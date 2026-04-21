Vinitaly 2026 Irpinia e Sannio trainano il vino campano

A Vinitaly 2026, la regione Campania si distingue per la crescita dei numeri e l’aumento delle produzioni con certificazione DOP. Le aree di Irpinia e Sannio sono al centro dell’attenzione, con una presenza significativa di aziende e vini. La manifestazione vede anche l’apertura a nuovi mercati e sfide commerciali, mentre la qualità del prodotto si conferma come uno degli aspetti principali dell’edizione di quest’anno.

Il settore vitivinicolo campano torna a crescere dopo le difficoltà climatiche del 2023 e si presenta a Vinitaly 2026 con segnali di ripresa sul fronte produttivo e nuove dinamiche sui mercati internazionali. In questo scenario, Irpinia e Sannio si confermano il cuore produttivo della regione, rappresentando insieme una quota dominante sia in termini di superfici che di produzione. Nel 2025 la Campania conta 24.756 ettari vitati e una produzione di oltre 2,2 milioni di quintali di uva da vino, in crescita del +9,6% rispetto all’anno precedente. Un dato in controtendenza rispetto al quadro nazionale, dove si registra una riduzione delle superfici vitate (-5%) ed un lieve calo della produzione (-0,8%).🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Vinitaly 2026, Irpinia e Sannio trainano il vino campano Notizie correlate Tenuta Scuotto a Vinitaly 2026: come cambia il mercato del vino e nuove opportunità per l’IrpiniaTenuta Scuotto, azienda vitivinicola di Lapio, nel cuore dell’Irpinia, partecipa a Vinitaly 2026, il salone internazionale del vino e dei distillati... Leggi anche: Vinitaly, Bonavitacola: "Il vino campano già trainante, da Verona un programma condiviso per nuovi mercati" Altri aggiornamenti Temi più discussi: Vinitaly 2026: il consorzio vini d'Irpinia protagonista a Verona; Il Consorzio Tutela Vini d'Irpinia a Vinitaly 2026 con un calendario di eventi dedicati a denominazioni, territorio e visione; La Campania protagonista al Vinitaly di Verona dal 12 al 15 aprile; A Vinitaly CamCom Irpinia Sannio guida collettiva di 101 espositori - Radio Studio90 Italia. Vinitaly, bilancio positivo per Irpinia e Sannio: grande affluenza di operatori e nuove sinergie istituzionaliIl settore vitivinicolo campano torna a crescere dopo le difficoltà climatiche del 2023 e si presenta a Vinitaly 2026 con segnali di ripresa sul fronte produttivo e nuove dinamiche sui mercati ... ntr24.tv Vinitaly, bilancio positivo per la Camera di Commercio Irpinia SannioIl settore vitivinicolo campano torna a crescere dopo le difficoltà climatiche del 2023 e si presenta a Vinitaly 2026 con segnali di ripresa sul fronte ... napolivillage.com Si è chiuso Vinitaly 2026, ma continua il nostro impegno per il futuro del vino italiano. Ora riviviamo questi giorni con CREABREAK VINITALY: x.com A Vinitaly 2026 il Commissario Agricoltura UE Christophe Hansen ha dichiarato che la “coltura del vino e della vite” andrebbero riconosciute come Patrimonio Unesco; ma è chiaro che, trattandosi di tradizione storiche, sarebbero necessarie nuove modalità di facebook