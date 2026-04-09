Atletica L’Irpinia Corre ospiterà il Campionato Campano 2026

Atripalda si appresta ad accogliere il Campionato Campano di atletica 2026, con l’evento che si svolgerà presso il centro sportivo locale. La manifestazione coinvolgerà atleti provenienti da diverse province della regione, i quali gareggeranno su diverse discipline e categorie. La competizione è stata ufficialmente annunciata e sarà organizzata dall’associazione sportiva locale, con la collaborazione delle autorità regionali e comunali.

Tempo di lettura: 2 minuti Atripalda si prepara a diventare il cuore dell’atletica campana. La Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Regionale Campania ha ufficialmente assegnato all’ ASD Irpinia Corre l’organizzazione dei Campionati Regionali Individuali e di Società Master sulla distanza dei 10 km per il 2026. La competizione si svolgerà il prossimo 10 maggio 2026, all’interno della XIV edizione de “L’Irpinia Corre”, gara nazionale di livello bronze già punto di riferimento nel calendario podistico del sud Italia. La competizione, organizzata dall’ASD L’Irpinia Corre guidata dal presidente Gianni Solimene, è inserita come da tradizione nel calendario nazionale FIDAL ed è aperta agli atleti tesserati FIDAL ed Enti di Promozione Sportiva (EPS). 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Atletica, “L’Irpinia Corre” ospiterà il Campionato Campano 2026 Leggi anche: Atripalda capitale regionale dei 10 km: “L’Irpinia Corre” ospita il Campionato Campano 2026 Lanciano ospiterà il campionato nazionale assoluto di nuoto paralimpico invernaleAlla presentazione dell'evento sportivo hanno partecipato il presidente della Regione Marsilio e quello della Federazione Riccobello: a novembre 2026...