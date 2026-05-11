Cesena muore Gilberto Graffieti | il Presidente della Croce Verde

È scomparso Gilberto Graffieti, presidente della Croce Verde di Cesena e figura chiave nel settore del volontariato locale. La sua morte solleva domande su come proseguirà l’attività dell’associazione senza il suo contributo. A maggio, sul Monte Fumaiolo, si terrà un evento di rilevanza, ancora da definire nei dettagli. La notizia ha suscitato reazioni tra i membri della comunità e gli operatori del settore.

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