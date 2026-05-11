Cesena muore Gilberto Graffieti | il Presidente della Croce Verde
È scomparso Gilberto Graffieti, presidente della Croce Verde di Cesena e figura chiave nel settore del volontariato locale. La sua morte solleva domande su come proseguirà l’attività dell’associazione senza il suo contributo. A maggio, sul Monte Fumaiolo, si terrà un evento di rilevanza, ancora da definire nei dettagli. La notizia ha suscitato reazioni tra i membri della comunità e gli operatori del settore.
? Punti chiave Come cambierà la Croce Verde senza il suo storico fondatore?. Quale importante evento sul Monte Fumaiolo si terrà a maggio?. Perché la sua passione per il trekking era una filosofia sociale?. Chi porterà avanti l'eredità della marcia per la pace?.? In Breve Fungerà da tributo la marcia In cammino per la pace sul Monte Fumaiolo a fine maggio.. Funerale presso la chiesa di Ardiano mercoledì 13 maggio alle ore 10:30.. Presidente Mariella Presepi e i Trekkers Valenti onoreranno la memoria del fondatore.. Graffieti guidò la Croce Verde per quindici anni dopo la fondazione nel 1991.. La comunità di Cesena piange la scomparsa di Gilberto Graffieti, avvenuta domenica a 82 anni, lasciando un vuoto profondo nel tessuto del volontariato locale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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