Un ex presidente di una associazione di volontariato è stato condannato per aver usato circa 120.000 euro provenienti da donazioni per pagare un’auto e le spese condominiali. La sentenza prevede anche il risarcimento alla pubblica assistenza coinvolta. L’uomo, accusato di aver sottratto i fondi, dovrà restituire la somma e affrontare le conseguenze legali della vicenda.

Avrebbe utilizzato parte dei soldi donati dai soci sostenitori e dai proventi delle raccolte fondi per le proprie spese personali. Per pagare la sua nuova auto, o l’assicurazione o ancora le spese di condominio. Altri soldi li avrebbe usati poi per pagare in nero una decina di militi volontari, veri e propri stipendi non consentiti dalla legge per circa settemila euro al mese. Per questo l’ex presidente della Croce Verde di Mele Agostino Ferrando è stato condannato a 5 anni di carcere per appropriazione indebita. In tutto, in base alle indagini della guardia di finanza, l’ex presidente tra il primo ottobre 2020 e il 28 novembre 2022 avrebbe sottratto alle casse della pubblica assistenza 120mila euro.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Mele, usava i soldi delle donazioni per pagare l’auto e le spese condominiali, l’ex presidente della Croce Verde condannato

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