Cernusco all’Ospedale Uboldo il reparto di cardiologia eccellenza regionale Più vicini ai pazienti

All’Ospedale Uboldo di Cernusco, il reparto di cardiologia è stato riconosciuto come eccellenza regionale. L’Asst Melegnano Martesana ha adottato un nuovo modello di assistenza che si concentra su interventi tempestivi, continuità nelle cure e un approccio personalizzato per i pazienti affetti da scompenso cardiaco. Questa strategia mira a garantire risposte più rapide e vicine alle esigenze di chi necessita di cure cardiologiche.

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Cernusco (Milano) – Cure rapide, tagliate su misura, a Cernusco l’Asst Melegnano Martesana risponde allo scompenso cardiaco con un modello che punta su tempestività, continuità terapeutica e presa in carico personalizzata. È la ricetta contro una malattia cronica ad alto impatto, capace di compromettere la qualità della vita e con una mortalità spesso paragonabile a quella dei tumori. In prima linea c’è la Cardiologia dell’Ospedale Uboldo guidata da Giuseppe Di Tano ( nella foto ), che negli ultimi anni ha sviluppato un percorso dedicato ai pazienti in una condizione che è l’esito finale di diversi problemi cardiovascolari. «Occuparsi del cuore significa garantire rapidità nella diagnosi e riduzione del rischio di nuovi ricoveri », spiega il primario.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cernusco, all’Ospedale Uboldo il reparto di cardiologia eccellenza regionale. “Più vicini ai pazienti” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Aggressione nella notte all'ospedale Piemonte: guardia giurata ferita nel reparto di cardiologiaUomo in escandescenze contro medico e personale sanitario: per l’addetto alla vigilanza prognosi di otto giorni, l’aggressore sarebbe evaso dai... Follia in ospedale: distrugge tutto nel reparto, medici e pazienti asserragliati in una stanzaEmpoli, 4 marzo 2026 – Momenti di terrore nel reparto di psichiatria dell’ospedale San Giuseppe di Empoli nella mattina di mercoledì 4 marzo. Argomenti più discussi: Il cuore è un organo da trattare con cura: in Martesana un percorso ad hoc; Radiato il medico di base che aveva patteggiato, 2mila pazienti senza dottore: Io vittima di errore giudiziario; Caduta dalla moto per due giovanissimi sulla Strada provinciale.